Insändare: Ingen service på lasarettet

Det har byggts och hamrats i entrén på vår stads fula lasarett i evigheter nu. Trots det finns ingen bemanning och därmed ingen hjälp och service till alla besökare och patienter som kommer till sjukhuset varje dag.

Att ett så stort sjukhus inte har någon som helst informationsdisk är under all kritik. Det kommer in människor som i många fall inte mår så bra och skulle behöva få träffa någon som snabbt kan hjälpa dem tillrätta.

Nu får man försöka stoppa första människa som ser ut att jobba i huset för att få hjälp. Det finns inga ursäkter för att det inte ska kunna fungera redan nu utan det är snarare ett tecken på en icke fungerande organisation.

Jag kan inte köra mig själv med rullstol hela vägen in till exempelvis onkologen. Den servicen bör finnas för patienter som kommer till sjukhuset. Otydliga skyltar som är skrivna av och för människor som redan hittar är dessutom ett tecken för ointresse för service.

När den nu uppbyggda informationsdisken börjar användas kommer den förhoppningsvis vara till för patienterna och övriga besökare. Se till att få den att fungera snarast.

Trött patient

Anmäl text- och faktafel