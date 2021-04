Insändare: Inhumant bemötande och avsaknad av omtanke

Våran mor/svärmor, som relativt nyligen blivit rullstolsburen, hade en bokad tid hos en tandläkarmottagning i Västerås, där hon är patient sedan många år. Transport till och från, till priset av 200 kronor, gjordes med sjuktransport och med hjälp av hemtjänstpersonal. Besöket hos tandläkaren uteblev och hem igen i oförättat ärende på grund av problem med att komma in i hissen med hennes rullstol.

Tandläkarmottagningen ligger i ett gammalt hus, på tredje våningen, och kräver hiss om man är rullstolsburen. Hon kände det tryggt att veta att det kommer att gå bra, trots rullstol, då de INTE beskrivit på hemsidan att det kan vara problem med att komma in i hissen med rullstol. Dessutom anger de på hemsidan följande: ”Hos oss tar vi emot dig med omtanke i en lugn miljö”. Det uppfattades positivt av henne.

Vid ankomst till kliniken uppstod problem då rullstolen inte gick in i hissen.

Hemtjänstpersonen besökte då själv personalen på kliniken, som hade lunchrast. De hade 10 minuter kvar på den. Hon beskrev problemet för dem med att komma in i hissen. Hon fick då till svar: ”går det inte att komma in i hissen med rullstol får hon söka upp annan tandläkare”. Ingen antydan om att hjälpa till i uppkommen situation eller åtminstone gå ner till mor/svärmor för att tala med henne och själva ta del av problematiken med att komma in i hissen.

Hemtjänstpersonen åkte ner till mor/svärmor ensam och meddelade henne: ”du får lov att söka upp en annan tandläkare, eftersom din rullstol inte får plats i aktuell hiss, sa de".

Hon blev förstås upprörd och ledsen av att få höra det. Ingen förvarning hade lämnats till henne om problem att komma in i hissen med rullstol, trots att de visste att hon var rullstolsburen. Personalens beteende kan vi tycka var inhumant och visade verkligen inte omtanke.

Jag, svärsonen, kontaktade senare kliniken för att lyssna in deras uppfattning av det inträffade. Fick initialt kontakt med ansvarig tandläkare. Han svarade att de utför tandläkartjänster och inte ”transporttjänster”. Det är inte deras arbetsuppgift, sa han. Senare kom även två kvinnor ur personalen till mötet. Jag frågade dem om deras uppfattning av det inträffade. Berättade hur besöket uppfattades av hemtjänstpersonen som förmedlade budskapet till mor/svärmor. Jag ställde också frågan till alla tre på kliniken om det mottagande svärmor fick var okej och att ordet omtanke, som anges på hemsidan, rimmade bra med den uppkomna situationen och bemötandet ifråga? En i personalen bekräftade att så inte var fallet.

Hemsidan borde kanske kompletteras med ”ej handikappvänlig hiss” eller med ”begränsat utrymme i hiss om du är rullstolsburen” och eventuellt ange hissdörrens bredd?

Är det skrivna på hemsidan avseende omtanke trovärdigt och tillförlitligt? Kan en 90-årig patient känna tillit, det vill säga inte behöva känna oro, tvivel och rädsla, till att besöka den kliniken?

Dotter/Svärson