Insändare: Jo, just sunt förnuft

Ännu en okunnig insändare om fiskpassagen, "En brist på sunt förnuft" VLT 18 maj. C Nilsson ondgör sig över en satsning för framtidens biologiska vatttenlevande mångfald. Det är inte bara Västerås stad som har finansierat passagen utan inte minst Mälarenergi samt EU via Life IP fresh waters. Rödlistade arter som asp och flodnejonöga har getts större möjlighet att finnas kvar för kommande generationer. Jag räknar upp några större städer som gjort passager av samma anledning: Uppsala, Örebro och Norrköping. Vidare pågår ett fruktbart arbete med att förbättra vatten kvaliteten i våra åar med så kallade fosforfällor. Inte minst Svartåns vattenråd bidrar till detta viktiga arbete. Gå gärna in på fiskdata.se för att med egna ögon se de fiskar som passerar passagen för att leka. Rom från asp har också redan hittats i själva passagen. Jag kan även tipsa om en annan hemsida, www.richwaters.se. Vi vill väl alla ha ett friskt vatten med friska invånare?

Per Arne Blomberg