Insändare: Journalistiken runt jaktbrottshärvan

Med anledning av utfallet av domen i jaktbrottshärvan antar jag att VLT kommer att publicera en ursäkt för att man namngett och visat bild på flera oskyldiga samhällsmedborgare med jaktintresse. Annars vet jag inte vad god pressetik innebär och vilka det gäller.

Som bekant är det olagligt att anklaga någon offentligt som är oskyldig, gäller väl även VLT-medarbetare.

Anders

Svar direkt!

Karl Hedin frias – men vad ska det bes om ursäkt för?

Fredag 19 mars klockan 14.45 Efter många, långa och märkliga turer kom i dag det väntade beskedet. Karl Hedin och de övriga åtalade i jaktbrottshärvan frias. Nu kommer bland annat krav på att VLT ska be om ursäkt. Frågan är vad vi eventuellt skulle be om ursäkt för? VLT har, precis som övriga medier, bevakat den så kallade jaktbrottshärvan i Västmanland under lång tid. VLT publicerade också tidigt Karl Hedins namn, vilket jag fortsatt anser var en självklarhet. Jag har tidigare också motiverat beslutet. Även andra medier publicerade Hedins namn ungefär samtidigt som VLT.

En skillnad mellan VLT:s och de flesta andra mediers publiceringar är emellertid en bild från rättssalen. Bilden visar hur Hedin förs in i rättssalen i häkteskläder och handfängsel. Det är framför allt den bilden i VLT som har kritiserats, eftersom den anses vara förnedrande och framställa Hedin som en brottsling.

I en intervju med VLT har jag förklarat varför jag beslutade om publicering av just den bilden. Syftet var givetvis inte att förnedra Karl Hedin, utan att visa hur verkligheten såg ut i rättssalen. Ingenting annat. Nu när den friande domen har förkunnats kommer nya krav på ursäkter. ”VLT är skyldig Karl Hedin en ursäkt”, skriver en person på VLT:s Facebook. ”Nu har väl VLT hängt ut stackarn tillräckligt”, skriver en annan.

Även ledarskribenten Gustav Ericsson, med ett förflutet på VLT, ger VLT en känga i en ledare som har publicerats i dag. Ericsson är numera politisk redaktör på Avesta Tidning, Södra Dalarnes Tidning och Nya Ludvika Tidning. Även Ericsson anser att många är skyldiga Hedin en ursäkt. ”Givetvis fanns ett stort allmänintresse som motiverade namnpubliceringen av den stora industriprofilen – bland annat i Avesta Tidning och Dalarnas Tidningar. Däremot var det fel att, som en del tidningar i Västmanland gjorde, utsätta Hedin för förnedringen att publicera bilderna på honom i ljusgröna häkteskläder och handfängelse när han förs ut ur rättssalen hopkopplad med en häktesvakt”, skriver Ericsson.

Även Ericsson, som borde veta bättre om journalistik och utgivarbeslut, använder alltså ordet ”förnedring” och tycker att ”det var fel” att publicera bilden, utan att motivera vad som är fel. Nej, Gustav Ericsson. VLT ägnar sig inte åt att förnedra människor. Vi ägnar oss åt journalistik och åt att beskriva verkligheten.

Så frågan kvarstår. Exakt vad ska VLT egentligen be om ursäkt för? Den frågan blir liggande i luften, men jag besvarar den ändå. Mitt svar är att VLT inte har någonting att be om ursäkt för när det gäller bevakningen av jaktbrottshärvan. Därefter är det givetvis upp till var och en att bedöma hur VLT har lyckats bevaka den här härvan. VLT har för övrigt, i skrivande stund, publicerat 119 artiklar om jaktbrottshärvan.

Karl Hedin och de övriga åtalade har all anledning att vara glada i dag och att fira i kväll. Det är inte svårt att förstå hur pressande den långa tiden innan den friande domen har varit. Dessutom har det varit osedvanligt många ytterst märkliga turer i den här utredningen och efterföljande rättegång.

Domen har fallit. Men, jag tror knappast att denna fråga är över. Jag är övertygad om att kampen kommer att gå vidare för Karl Hedin. Jag räknar med ett långt efterspel nu.

Daniel Nordström

chefredaktör och ansvarig utgivare, VLT

(Svaret är hämtat från Daniel Nordströms blogg)