Insändare: Kaos är sanningen i förskolan

Politiker. Nu vill vi ha praktiska tips på hur vi ska få ihop vardagen.

Låt mig förklara. Vi har 21 barn, 2–5 år. Fyra blöjbarn, en utåtagerande som kan skada de andra barnen och därmed behöver en vuxen vid sin sida hela tiden (vilket inte är möjligt), ett par till som är extra energiska och behöver mer vuxna i närheten för att undvika konflikter. Sen alla de andra. Vi är tre personal, varav två jobbar heltid.

Exempelvis när vi ska gå in för lunch är vi bara två personal för den ena dukar och hämtar mat i köket. Två som ska hjälpa 21 barn med toabesök, blöjbyte, handtvätt, rycka in vid konflikter. Helst bör en sätta sig med de som kommer in först i samlingen så det inte blir kaos. Kaos är sanningen. Men det ordet får vi inte använda så föräldrar hör, nej nej. Gud förbjude.

I samling innan lunch behöver vi vara tre för att kunna genomföra den så att den blir en trevlig stund utan enbart tillsägelser. Vilket inte är möjligt särskilt ofta.

Vi har grupper i projekt tre dagar i veckan men dessa ställs oftast in på grund av att det är möten, ingen personal, planeringar...

Vi har ingen tid att ordna i miljön, se varje barn eller hinna lyssna och utforska med barnen.

Det förskolan går ut på i dag är förvaring. Det ni ser på bilder, inlägg och så vidare är korta stunder där många barn är sjuka så vi hinner göra det vi ska. Effektiv tid varje vecka är inte många minuter. Vid planering har vi hand om varandras barn, det vill säga 42 i stället för 21 med halv personalstyrka.

Det är kanske därför barn hinner rymma över staket utan att upptäckas.

Hur ska vi göra?

Förskollärare utan möjligheter

