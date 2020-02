Insändare: Kommunen ska ha full kostnadstäckning för el till båtägare

Kommentar till ”Västerås Stad missgynnar övergången till eldrivna båtar", VLT den 24 februari.

Signaturen klagar på att Västerås Stad har höjt kostnaden för elförbrukningen i småbåtshamnarna från 1,18 kronor per kWh 2019 till 2,75 kronor 2020. Att det är en kraftig höjning kan man väl hålla med om. Däremot är nivån inte helt orimlig. Om man tittar på vad en villaägare betalar för elen så ligger det på omkring 1,80 kronor per kWh. Kommunen behöver dessutom få kostnadstäckning för installationer, administration och underhåll så ett påslag av 1 krona per kWh är inte helt fel. Liksom med elbilar så ska inte samhället subventionera kostnaderna för el till båtägare utan se till att få full kostnadstäckning. Sedan så borde kommunen göra årsvisa uppräkningar av elpriset för att inte råka ut för kraftiga höjningar då och då. Inte heller ska samhället subventionera vissa bränslen och energiinstallationer.

Torbjörn Einarsson

Anmäl text- och faktafel