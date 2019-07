Insändare: Kon saknas när båset är tomt

Jag håller med dig Sverre Haukeland att makten får gå före egna politiken i många fall. Det gäller även splittringen Moderaterna och KD lyckades få till genom sin budget. Att budgeten röstades igenom innan beslut fanns om vem som skulle regera är i mina ögon inte så genomtänkt!

Du skriver att sittande regering inte har en majoritet av de folkvalda bakom sig och att nyval bör ske. Vid valet i höstas var läget oklart och det tog månader innan nuvarande majoritet röstades fram. De har en majoritet med ett mandat i riksdagen. Om så inte skulle vara fallet skulle riksdagen fälla nuvarande regering. Den begäran har i dagsläget inte skett men sker om januariöverenskommelsen inte överlever.

Det är ofta som en sittande regering inte har majoritet bland folket mellan val då det är lättare att sitta i opposition och säga att allt är fel. Det betyder inte att vi har nyval varje gång så sker. Även om många så skulle önska.

Flera L-politiker har gått ut och sagt att de fått igenom fler punkter i denna överenskommelse än vad de någonsin fick med regeringen Reinfeldt. M och KD har sagt att L och C hade fått igenom de punkterna även med dem. Då är den stora frågan, varför kom inte M, C, L och KD överens? Beror det inte på att M och KD går mer åt höger och främlingsfientlighet vilket L och C inte accepterar!

Hade man öppnat dörren för MP hade man fått majoritet utan SD. Man saknar inte kon förrän båset är tomt är ett gammalt talesätt. Det är vad M och KD gör nu, saknar kon bestående av C och L.

Främst Ebba Busch Thor men till viss del även Ulf Kristersson är duktiga på att kalla L och C svikare av Alliansen. Är det rätt väg att gå om man vill vinna tillbaka dem och bygga ett långsiktigt samarbete? Ebba säger att Alliansen inte finns längre! Jag tror hon har rätt! Den kommer inte finnas så länge flertalet av dagens partiledare är just partiledare för de låter den personliga kemin gå före landets bästa. Då allianser oavsett slag, alltid byggt på samförstånd och förtroenden där man ger och tar även vid skiljaktigheter ser man till samförstånd. Nu lyckades S få in en kil i alliansen. M och KD bestämmer hur länge de lyckas beroende på hur de framöver bemöter sina före detta alliansvänner.

