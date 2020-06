Insändare: Köra in i bilar – och sedan ut igen?

Jag bara undrar, ifall nu rubrikerna talar sanning: Hur kan man köra in i en bil och sedan köra in i ytterligare en bil, utan att ha kört ut ur den första – om man nu verkligen har kört in i flera bilar och hur får bilarna plats där inne i varandra om de nu har kört in i varandra?

Jag tror inte riktigt på det här. Jag tror i stället att en av bilarna har kört på flera andra bilar.

Inte heller tror jag på att bilar kan köra in i vajerräcken eller in i träd. Snarare att de har kört på trädet respektive vajerräcket... Det låter förstås häftigt, men riktigt så häftigt går det nog egentligen inte till i trafiken – bara i någon rubriksättares livliga fantasi...

Kallesson

