Insändare: Lägre sjuksköterskelön i Västerås

Jag som examineras som sjuksköterska till sommaren, efter 3 års högskolestudier, söker nu jobb bland de olika regionerna i Mellansverige, och slås av verkligheten. Uppsala Akademiska sjukhus, Karolinska sjukhuset i Solna och Karolinska sjukhuset i Huddinge samt sjukhuset i Enköping erbjuder en lön till nyutexaminerade sjuksköterskor som ligger på mellan 28 000 och 30 000 kronor. Verkligheten i Region Västmanland ser annorlunda ut då Västerås sjukhus erbjuder en nyutexaminerad sjuksköterska 25 700 kronor.

I dagsläget råder det brist på sjuksköterskor runt om i landet. Vid region Västmanland erbjöds de anställda sjuksköterskorna föregående sommar 14 000 kronor per semestervecka de senarelade, på grund av personalbristen. När sjuksköterskebristen gör sig påmind var lösningen tidigare att hyra in sjuksköterskor till enorma kostnader. I dag vill region Västmanland inte hyra in sjuksköterskor då det blivit dåligt skildrat i media. Lösningen på problemet blir i stället att stänga vårdplatser för att hantera bristen på personal.

Min fråga till regionens ledning blir därför: om regionen inte vill erbjuda sjuksköterskor en resonabel lön i jämförelse med närliggande sjukhus, hur ska då regionen fortsätta att erbjuda vård utan att västmanlänningarna ska vara oroliga att hamna i vårdköer?

Sjuksköterskestudent

Anmäl text- och faktafel