Insändare: Lärare: Låt oss gå på jullov samtidigt som eleverna

I dag (läs tisdag) fick vi reda på att eleverna i grundskolan slutar fredagen den 18 december. Det är toppen. Vi lärare är trötta och slitna efter allt jobb vi lägger ner och att befinna sig i denna situation är otroligt stressande.

Vi fick dock reda på att vi lärare ändå ska jobba 21 och 22 december. De döps om till kompetensutvecklingsdagar. Varför? För att hålla koll på oss, kanske? Gör vi vårt jobb?

Vi har inte fått någon uppmuntran under dessa tider och inte nu heller. Vi har uppmanats till att jobba hemma när vi kan, vilket är omöjligt, men dras det in nu så ni kan se att vi verkligen jobbar, eller kan vi jobba hemma dessa två dagar? Vi skulle behöva få minst en veckas ledighet, eller övertid, med all tid vi lagt ner extra under pandemin.

Nej, tänk om, tänk rätt. Låt oss gå på jullov samtidigt med eleverna.

Pedagogen

