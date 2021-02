Insändare: Lärarnas datorer obrukbara i tre veckor

Nu har det gått mer än tre veckor sedan Västerås stads lärares datorer blev obrukbara.

Vet kommunledningen om detta? Har kommunledningen sedan dess fokuserat på att akut kalla in externa experter för att snabbt lösa detta så att undervisningen snabbt kan komma igång? Tycker kommunledningen att man har tillräckligt bra rapportering om läget via skolledningar och via IT-organisationens olika nivåer? Har kommunledningen stenkoll på detta allvarliga läge?

Eftersom alla äldre media, såsom OH-projektor, VHS-spelare etcetera är kastade, så kan lärarna inte visa film, inte hålla fjärrundervisning, inte rapportera frånvaro. Är inte detta emot skollagen?

Nu har jag privat köpt en webbkamera för 1 200 kronor och satt den på vår stationära privata dator hemma så att min fru kan sköta sitt jobb. Ska skolan skötas så här illa?

Gymnasielärarens man

