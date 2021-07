Insändare: Låt även andra få njuta

Kommentar på inlägget "Hur hög volym ska man stå ut med?", VLT den 24 juni.

Även vi bor i Östra hamnen och vi njuter av närheten till vattnet, naturen och stadens brus. Att somna till ljudet av domkyrkans klockor, äta lunch med utsikt över en vacker museal båt och somna till tärnornas skri är få förunnat och något som vi ska värna om.

Låt även andra som trivs i vår del av staden få vara här. Vad gör det att ett gäng vill lära sig dansa i vår närhet, det är ju ändå under några få dagar per år som det sker. Häng på de som jympar eller ta en promenad utmed vattnet under den lilla stund de håller på. Gå ut på din balkong, se ut över din vackra närmiljö, hör barnen leka och fåglarna kvittra och gläds över att just du har möjligheten att bo i detta eftertraktade område.

Och du, snart är det vinter och då har vi förmånen att gå ut på isen eller rentav göra en liten piruett på den.

Varmt välkomna till Östra Hamnen!