Insändare: Låt våra studenter ses för en dags firande

Replik: Respektera det regeringen säger, ungdomar

Tycker alltid det är lika roligt att läsa om wanna be-poliser som i 9 fall av 10 är surgubbar eller surtanter som anser att dom har rätt att döma och dela ut straff utan att ens veta vilka lagar och regler som gäller.

Även fast jag ej är avgångsklass i år så tycker jag att dom beslut som regeringen och andra beslutsfattare lägger fram är helt idiotiska eller grundade i obefintligt fakta. Att studentflak ställs in eller skjuts upp kan jag absolut köpa då det med största sannolikhet hade bildats stora folkmassor men att man inte få springa ut eller ha champagnefrukosten är helt banalt, dom enda som regeringen och folkhälsomyndigheten slår på är oss unga vuxna i gymnasieåldern. Du pratar om inlåsta föräldrar men vi är också begränsade och rent ut sagt inlåsta i våra hus och lägenheter under skoldagar då våra skolor är stängda, vår undervisning hålls på distans hemma och våra betyg ligger i farozonen då lärarhjälp kompliceras. Att specifikt förbjuda studenten är ett spel för galleriet – 19-åringar slutar inte festa. På grundskolorna ses 100-tals elever fortfarande varje dag och att då inte bara få fira studenten under en enda dag är symbolpolitik. Låt studenterna bli utsparkade från sina skolor, fira sina 12 års hårda arbete och sjunga studentsången.

Studentfesterna som du riktar så mycket ilska emot är inte ens olagliga och kommer få genomföras om inte restriktionerna ändras. “Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.” (Källa: polisen)

Jag vill inte nonchalera vad vår statsepidemiolog säger. Vi måste bromsa spridningen av coronaviruset. Vi kan inte belasta vår sjukvård för mycket. Att förbjuda allmänna arrangemang är ett självklart beslut som inte förvånar eller upprör någon vettig student. Jag vet att ni studenter och vi kommande studenter är rädda för den rådande pandemin, och därför vill vi (tro det eller ej) undvika ett klassiskt studentfirande. Det är ingen som vill smitta sina släktingar vänner eller andra. Vi vet framför allt att vi inte kan träffa våra äldre släktingar. Vi är också vuxna människor med vett i skallen, vi kan ta ansvar och vet vart gränsen går.

Låt våra studenter ses för en dags firande. På grundskolorna ses ju eleverna fortfarande varje dag och studenter vill bara få fira sin student under en enda dag.

Den unga vuxna i rummet

