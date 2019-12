Insändare: Ledarsidan har aldrig varit bättre

Replik på insändaren "Angående VLT:s ledarsida", den 9 december.

Aldrig tidigare har VLT haft en politisk redaktör så engagerad och insatt i lokala frågor. Aldrig tidigare har VLT haft en politisk redaktör som så noggrant och entusiastiskt granskar kommunernas politik och partiernas motioner.

En vital del i en fungerande demokrati är en fristående press som granskar, bedömer och rapporterar om förtroendevaldas förehavanden.

En politisk redaktör ska väcka debatt, ta ställning och lyfta frågor som väcker engagemang.

Jag tycker, till motsats till insändaren, att Molander lyft ledarsidan till helt nya nivåer och det är det första jag läser när jag slår upp tidningen.

Keep up the good work!

Nöjd och imponerad

