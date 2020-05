Insändare: Leif Kullberg har rätt

Jag håller fullständigt med Leif Kullberg när han påpekar att det är okej att uttrycka missaktning mot vita medelålders män. Detta har pågått i många år och stöttas av media. Är det någon som tror att samma behandling skulle ges om t ex afrikaner pekades ut som skyldiga till något? Naturligtvis inte, utan den som yttrat detta skulle få löpa gatlopp och pekas ut som en hemsk människa.

"Allas lika värde" innebär att vissa grupper får hängas ut under applåder från media, medan andra skyddas in i det sista. Ett exempel gäller en grupp som ständigt anklagar alla andra för diskriminering samtidigt som brottsligheten hos den sopas under mattan. All relevant kritik slås bort. Det är alltså alla andra länders fel att det finns ett stort "utanförskap". Är det en seriös diskussion? Självklart inte, men det är vägen som media valt.

Politiskt inkorrekt

