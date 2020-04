Insändare: Ljuger SVT?

Ljuger SVT avsiktligt om antalet döda eller är deras journalistik och siffror bevis på inkompetens? Den 14 april rapporterade SVT att 1 033 personer avlidit fram till och med 13 april. Till och med den 23 april rapporterar SVT att 2 012 personer avlidit. Enkel matematik ger vid handen att mellan 14 och 23 april har 2 012-1033 = 979 personer avlidit. När man i SVT:s publicerade statistik adderar avlidna per dag under perioden 14 april-23 april blir resultatet 586 och inte 979. Någonting är rejält fel med den statistik som rapporteras via SVT. Inte ens Folkhälsomyndighetens berömda och frekvent använda "det finns en viss eftersläpning i rapporteringen" kan användas som en ursäkt för en differens om 393 avlidna på tio dagar. Vi tvångsbetalande prenumeranter på SVT:s tjänster borde ha rätt att kräva bättre och mera korrekt rapportering.

Leif Kullberg

