Insändare: Mälardalens högskola – skandalen är ett faktum

Jag är 76+ och har bott i Västerås i 60 år. Under denna långa tid har jag aldrig upplevt något liknande det vi upplever under coronapandemin.

Vi som är äldreäldre, som det så vackert heter, får inte träffa våra barnbarn inomhus, vi är heller inte önskvärda i affärer eller på offentliga platser.

Under våren och sommaren har vi kunnat vara utomhus, vilket har underlättat väldigt mycket.

Jag har under detta halvår sett många i min egen ålder som bor i grannskapet brytas ned psykiskt av all denna isolering och understimulering. Många har åldrats på ett påtagligt sätt under denna tid. På äldreboenden har vissa varit isolerade ensamma på sina rum precis som fångar.

När vi nu under en tid har börjat se ett ljus i tunneln och kanske se lättnader inom en snar framtid får vi läsa om denna skandalösa fest på Mälardalens Högskola.

Det som först slår en är om dessa unga människor som skall vara med och styra Sverige i framtiden har något att tänka med. Under alla år i Västerås har jag aldrig upplevt en större skandal.

Ni som var med om denna fest, vad tror ni detta får för följder för samhället? Både ekonomiskt och för våran tappra tvångskommenderade sjukvårdspersonal som har slitit ut sig under våren och sommaren.

När sedan ledningen anser att detta är fritid och försöker tysta ned skandalen är denna ett faktum. Är det så man uppfattar ordet demokrati på Högskolan. Det måste ligga i högskolans policy att se till att liknande fester inte får förekomma under rådande pandemi. Ni måste ta ert ansvar som ledare.

Äldreäldre medborgare

Anmäl text- och faktafel