Insändare: Många gator skulle må bra av en omasfaltering

Replik på insändaren "Resecentrum vs gatuunderhållet", VLT den 30 mars.

Svar till ”Yrkesförare i Västerås” som har synpunkter på gatuunderhållet. Du har helt rätt i att det finns många gator i Västerås som skulle må bra av en omasfaltering. Underhållsskulden för vårt gatunät är värderad till ungefär 200 miljoner kronor. Det är alltså den summa som skulle krävas för att åtgärda alla gator där beläggningen är uttjänt.

De senaste åren har Västerås stad gjort en stor satsning på att öka beläggningsunderhållet, som år 2014 var nere på sex miljoner kronor på ett år. I år har tekniska nämnden till exempel en budget på 38 miljoner kronor för beläggningsunderhåll. Beläggningsprogrammet innehåller en mix av större leder, matargator, bostadsgator och gång- och cykelvägar. I år planerar vi till exempel att lägga om Skerikesvägen, Grytavägen, del av Vallbyleden, del av Råbyleden samt del av Österleden.

Som ett komplement till beläggningsunderhållet har tekniska nämnden för 2020 avsatt en potthålspott om 700 000 kronor som kommer att användas för att laga potthål på huvudvägnätet. Vi gör så mycket vi kan med de medel som vi har inom väghållningen, och du som förare kan hjälpa till genom att rapportera in potthål via vasteras.se, via telefon 021-390 000, knappval 3, eller via appen ”Tryggare Västerås”.

Linnea Viklund

gatuchef, Västerås stad

Anmäl text- och faktafel