Insändare: Matlaboratoriet — köket

Åter på tal om slöjd och sådant. I stället för att lära ut konsten att laga maträtter föreslår jag att delar av undervisningen siktar in sig på hur olika substanser beter sig under olika former av behandlingar.

Med ordet substanser menas vätskor, som vatten, mjölk, vinäger och många andra. Fasta substanser kan inkludera hur en potatis kan omvandlas från en rå form till andra former, kokt, stekt, mjöl. Vilka experiment kan göras med ett ägg? Grönsaker kan behandlas för, att extrahera, det vill säga, utsöndra växters vätskor.

Vad kan kemisterna föreslå för experiment?

Att undersöka hur bubblor formas då vatten får sjuda över noggrant kontrollerad värme, kan vara något att kolla på. Hur kan stekflottet mätas, undersökas, kanske omvandlas, hanteras för att undvika att flottet hamnar och sätter igen avloppet.

Finns någon läsare, som kan föreslå hur stekflott kan raffineras till något annat? Allt detta kan ingå i en moderniserad ”slöjd” och vidare utveckling av slöjdandet, det vill säga det handfasta praktiserandet.

Kalla ämnesområdet matkemi och matfysik. Det borde finnas massor med möjliga experiment, att utföra.

Hgm

