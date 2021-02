Insändare: Mimers nya värmesystem är bedrövligt

Mimer har nu fört in nya värmesystem i lägenheten, med fläktar som surrar dygnet runt och fönsterventiler där utomhusluften som kommer in ska då värmas upp av värmen från elementen och ge en behaglig inomhus luft. Men det blir inte så, därför fönsterventilerna är alldeles för breda och långa och släpper därför in för mycket utomhusluft. Elementen klar inte av att värma upp den luft som kommer in för det finns inte tillräckligt med värme på elementet.

Det här systemet passar på kontor, sjukhuset eller i gallerior, inte i en lägenhet.

Det är ständigt ett korsdrag i lägenheten och det är ju inte bra för hälsan.

Jag har bott i 32 år i kvarteret Josef och nu blir jag tvungen att se mig om efter en annan lägenhet.

Till slut vill jag bara tillägga att fönsterventilerna inte går att stänga och vad gör man då om det uppstår rök utanför fastigheten?

Josefbo

