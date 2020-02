Insändare: Några inlägg om gnälliga pensionärer

Det kan finnas anledningar

Svar till inlägget "Fy för griniga pensionärer", VLT den 8 februari.

Bristen på hänsyn och respekt för andra människor omkring dig visar sig tydligt i din insändare.

Tänk på att det finns anledningar som du uppenbart själv inte har tänkt på eller brytt dig om att sätta dig in i, varför man inte kör in på gården med bil i tid och otid eller rastar sin hund på gräsmattorna inom bostadsområdet.

Tänk dig in i konsekvenserna av att det inte enbart är du själv som kör in med bilen och rastar hunden på gräsmattan. Tänk avgaser och damm som leds in i lägenheterna genom fönster och ventiler. Tänk stanken efter att samtliga hundar i området har "vattnat" gräsmattan utanför dina och grannarnas fönster. Tänk på att det inte är charmigare att vara en ung, ignorant "grinolle" än att vara en gammal "gringubbe".

Morran

Redan gnällig!

Tja, redan innan 50 års ålder visar du prov på din egen gnällighet.

Jag vet inte vad pensionsåldern kommer att vara när det är dags för dig... kanske 70? Men jag är säker på att du kommer att vara minst lika gnällig då som de du gnäller på nu. Så jag önskar dig 20 trevliga år tills det blir dags för dig.

Svante Andersson... pensionär!

Skäms lite över mina jämnåriga

Jag lovar dig, alla pensionärer är inte gnälliga. Men gnällspikar finns överallt. Det är lite synd om dem, för de mår inte så bra.

Gun

Vi är uppfostrade i en annan tid

Ber om ursäkt för att vi är gnälliga men vi är uppfostrade i en annan tidsanda när regler var till för att följas. Något som inte tycks gälla längre.

Ingen ”suris”

