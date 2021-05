Insändare: Nej, skolan tar inte längre coronapandemin på allvar

Kommentar på inlägget "Skolorna ska pandemi­anpassa ­verksamheten", VLT den 28 april.

Självklart känner vi oro då vi ser att skolan inte tar pandemin på allvar. Föräldrar och barn kan inte göra annat än att hoppas att barnen kommer att klara sig genom pandemin utan att få långtidscovid och att de inte drar med sig smitta hem till föräldrar i riskgrupp som faktiskt riskerar att dö.

Vi undrar om du har varit ute på skolorna för att se hur verksamheten fungerar i praktiken eller har du bara lyssnat på rektorerna som påstår att de har anpassat sig efter restriktioner? Det är en sak att säga att man anpassar sig, en helt annan att efterleva det som sägs. Läste du vår insändare: "Skolan leker med barns hälsa" i VLT, den 21 april?

Hur kan man påstå att man följer FHM:s råd när man tar in externa personer som far runt mellan olika skolor för att hålla i lektioner (OBS! Inte vikarier = inte nödvändigt)? När man blandar ihop elever från olika årskurser i grupper för aktiviteter på skolan, i stället för att hålla klasserna åtskilda? Har idrott inomhus i en trång idrottshall, på grund av att skolplanen måste följas? Samlar hela årskurser i en buss och far i väg på aktiviteter utanför skolan. Ingen har ens munskydd i bussen? Har utbyte av elever mellan skolor?

Så nej, skolan tar inte längre pandemin på allvar! Den enda bestående förändringen som har skett är att barnen spritar händerna innan de tar sin lunch och att föräldrar inte får gå in i skolan för att hämta sina barn. Nu är skolplanen viktigast, inte hälsa och liv!

Fortfarande oroliga föräldrar