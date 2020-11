Insändare: Om laddkostnader

Kommentar på inlägget "Ladda elbil: Långsamt men billigt hemma, snabbt men dyrt vid laddstolpe", vlt.se den 15 november.

Jag känner att siffrorna för elpriset i debattartikeln om laddkostnader för elbilar är missvisande höga. De flesta av oss skaffar inte ett elabonnemang enbart för att ladda bilen, utan har redan ett med tillhörande fasta elkostnader. Så i mitt fall, jag bor Linköping, betalar jag strax under 60 öre per KWh. Det gör ju rätt stor skillnad mot räkneexemplet 2 kr per KWh.

För övrigt är ju värdeminskningen på elbilar i dessa tider avsevärt lägre än på fossilbilar, drivet av mycket hög efterfrågan, så även där blir klimatförnekarens fossilvurm lite väl genomskinlig.

Calle

