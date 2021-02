Insändare: Önskan att de utan skidor håller sig borta från spåren

I vår del av Sverige får man vara glad om det går att åka längdskidor två månader på vintern. Jag vet inte om det är kommunen eller ideella krafter som ser till att skidåkarna i Västerås har tillgång till preparerade skidspår men det är mycket tråkigt och respektlöst när folk envist måste promenera och springa i spåren vintertid och på så sätt försämra förutsättningarna för längdskidåkning.

Så här står det på Västerås hemsida: "Där det är preparerade skidspår får du bara åka skidor i motionsspåret. Spåren förstörs om man går i eller bredvid dem. Det blir också svårare att förbättra spåren".

Liknande information finns på skyltar på flertalet ställen i Rocklunda- och Rönnbyspåren. Ändå går och springer folk där när det är spårat.

Om inte sunt förnuft räcker borde ändå de flesta läskunniga förstå det tydliga budskapet som anslås vid spåren. Jag vill helst inte tro att de här människorna inte bryr sig utan hoppas att de kanske bara har missat skyltarna i sin iver att springa och promenera. Därför hoppas jag att en insändare kan upplysa dem om vad som gäller.

En önskan är att alla utan skidor under fötterna håller sig borta från just skidspåren när snön ligger under den korta tid vi har snötäcke i Västerås. Det finns flera mil med sandade gångvägar i stan att promenera och springa på vintertid och vill man så gärna vara i naturen finns det gott om plats i skogen.

Det är väl inte för mycket begärt för att skapa förutsättningar för längdskidåkning under två månader, eller?

Skidmotionär

