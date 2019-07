Insändare: Öppna gränser bakom en stor del av brottsligheten

Polisen hävdar: Det väller in narkotika i Sverige. Det väller in vapen och ammunition i Sverige. Stöldligor åker in och ut i landet utan kontroll. Stöldgods förs ut ur landet utan kontroll. Illegala invandrare utan uppehållstillstånd sköter en stor del av narkotika försäljningen i Sverige.

Våra politiker hävdar: Vi värnar den fria rörligheten inom EU. EU kommer att (ska) ordna den yttre gränskontrollen.

Folk i allmänhet hävdar och frågar troligen: När kommer EU att klara den yttre gränskontrollen? Stölderna begås i dag till stor del av invånare inom EU, så de har inget med den yttre gränsbevakningen att göra. Så hur ska detta stoppas? När kommer de illegala invandrarna att sändas ut ur landet? I stort görs inget radikalt för att ändra dagens situation.

I VLT hävdar den loka polisen (Robert Wallén) – att polisen har läget underkontroll! Vi västeråsare håller nog inte med om det. På ledarsidan (samma dag) finns rubriken ”Bara fler poliser är inte tillräckligt”. Helt korrekt, men felaktig slutsats? Även domstolsväsendet är på efterkälken.

Nu skriker alla politiker och myndigheter efter fler poliser, mer resurser till domstolar och ökad kapacitet till våra fängelser. Kortsiktigt är det säkert behövligt! Men, ska vi inte ta tag i de verkliga problemen och bringa ner antalet kriminella handlingar? Eller skall vi acceptera den ökade kriminaliteten så att polis, domstolar och fängelser kommer att kräva mer (och ännu mer) resurser?

En skärpt gränsbevakning där gods och personer kontrolleras är nog bästa sättet att minska kriminaliteten! Fråga Sveriges invånare om den fria rörligheten är värt det pris vi i dag betalar!

Abu

