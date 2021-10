Insändare: Ordna flexlinjens hemsida

Efter att ha sålt bilen använder jag kollektivtrafiken ganska ofta. Jag är pensionär och åker flexlinjen ibland.

Flexlinjens hemsida med information är under all kritik. Hur ska jag kunna se var hållplatserna är om jag vill åka från A till B? Kartan är pytteliten, inga namn på gatorna på kartan bara en massa gatunamn med siffror under kartan. Allt så smått så det är omöjligt att läsa.

Jag har flera gånger varit i kontakt med ansvariga som håller med och som säger att det är för kostsamt att göra en ny karta och att flexlinjen ska läggas om och vara klar i februari. Jag har hänvisat till VL:s karta över VL-bussarnas hemsida med utförliga kartor och information där jag kan se gatunamnet var bussen startar och stannar.

Ofta är jag ensam passagerare med flexlinjen och det är svårt att förstå varför den är så lite utnyttjad. Det är en (1) enda krona som skiljer i biljettpris.

Det kanske vore en idé för de ansvariga att ta en titt på flexlinjens hemsida inför omläggningen av trafiken.

U-B Forsberg