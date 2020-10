Insändare: Regionen hycklar om näringslivets betydelse i Västmanland

Region Västmanland tycker att flygplatsen i Västerås är viktig för näringslivet i Västmanland i allmänhet och Västerås i synnerhet. Det låter lite underligt att ni tycker så mycket om det när ni skickar ut ett presentkort på 1 000 kronor till era anställda, som ska lösas in via Internet. Låter väl bra tycker ni som läser? När den som fått presentkortskoden går in där och ska leta butiker som tar emot presentkortet så är det bara stora kedjor som exempelvis IKEA som gäller.

Om ni velat stödja det lokala näringslivet i Västerås så hade ett presentkort i Västerås city eller Erikslund varit av större värde.

Tänk om de anställda i Sala fått ett presentkort som gällde i Sala centrum eller anställda i Köping fick ett som gällde i Köping. Det hade stött de små butikerna i Västmanland, som är de som lider mest av att folk inte vill åka och handla.

Nej regionen, att ni stödjer det lokala näringslivet är det ingen som tror på.

Mindre näringsidkare

