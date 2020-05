Insändare: Så jobbar Rikshem mot corona

Svar på insändaren Insändare 23/4: ”Rikshem tar inte ansvar för sina hyresgäster”:

Det är viktigt för Rikshem att ta ansvar för att minska smittspridningen av det nya Coronaviruset. I Västerås har vi vidtagit en rad åtgärder, bland annat har vi satt upp lappar i trapphus med information och allmänna råd på svenska och engelska om hur hyresgäster bör agera. Vi har gått ut med information till hyresgäster digitalt via Mina Sidor och satt upp särskilda riktlinjer för hantering av felanmälningar i våra fastigheter. På vår hemsida och under Mina Sidor kan hyresgäster alltid ta del av all samlad information. Vi följer utvecklingen av det nya Coronaviruset noga och agerar enligt Folkhälso­myndighetens rekommendationer och kommer fortsätta göra det vi kan för våra hyresgäster och våra medarbetare i syfte att minska smittspridning.

Rikshem

