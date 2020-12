Insändare: Scenen i Kolbäcksparken på skivomslag

Efter den tragiska branden i Kolbäcksparkens scenbyggnad vill jag passa på att tipsa intresserade läsare om Kolbäcks hembygdsförenings hemsida under "Skildringar" och scenbygget som utfördes ideellt på fritiden. 30 år senare skedde en omfattande renovering av byggnaden med ny scendekor.

1968, i samband med Hep Stars Sverigepremiär, togs två foton av Ulf G Holmstedt under showen som blev omslag till gruppens singel "Let It Be Me" (bilden).

När hembygdsföreningen öppnar igen går det bra att ta del av min familjs urklipp, liksom alla autografböcker från 40-talet och framåt.

Lars-Åke Flodström

