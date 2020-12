Insändare: Snacka om sten i glashus!

Kommentar på inlägget "Stoppa miljonerna till flygplatsen", VLT den 4 december.

Men Lidman och co har naturligtvis missat att det är S-styret som varit ansvariga för utvecklingen av flygplatsen under de flesta åren. Hur i hela friden har dessa blindS-tyren lyckats göra flygplatsen så olönsam? Hur i hela friden har Skavsta kunnat bli mer lönsam än Hässlö? Vad tänker Lidman och co göra på platsen i stället, hur många miljarder kostar det? Upp till bevis.

Vilka åtgärder är det som är gratis att utföra i stället för flygplatsen? För det är ju det Lidman och co säger, att alla pengar som inte läggs på flygplatsen kan läggas på annan verksamhet i andra delar av kommunen. Och kom inte dragande med att platsen kan användas till bostäder, för alla vet att det är en lögn. En sanering av marken är inte gratis. Att lura fler att bosätta sig vid underhållsberg i Västerås är ...

Var är underhållet?

Anmäl text- och faktafel