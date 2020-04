Insändare: Sommartid behövs inte

Jag kan hålla med Per Mikael Högman om att det vore dåligt med sommartid på vintern men behovet av denna under sommaren är helt klart överskattat. Jag menar, vi får ljusa kvällar ändå, och i en del hus kan man ju bara möblera om för att inte få sovrummet åt öster. Förövrigt ligger Sverige ovanligt bra i förhållande till sin tidszon.

Sedan måste jag rätta både Per Mikael Högman och Richard Appelbom på en punkt. Visst var det Vladimir Putin som avskaffade permanent sommartid men det var inte under hans ledarskap det infördes, då var i stället Dmitrij Medvedev president. Slutligen är det klart att man retar sig på sommartid. Förutom att den stjäl en timmes sömn den där vårnatten och gör bara föga nytta mitt i sommaren så håller den på för långt in på hösten så att oktobermorgnarna blir ett dystert h-vete.

Därför är jag glad att EU är på väg att ta bort sommartiden och tycker det är mycket viktigt att normaltiden eller rättare sagt, centraleuropeisk tid blir den permanenta.

Bara normaltid, tack