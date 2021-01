Insändare: Ställ din plats till förfogande

Liselott Sjöqvist, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och chef för akutsjukvården, på vilket sätt var dina resor under sommaren, hösten och julen mer nödvändig än för någon annan, så att du bröt mot rekommendationerna?

Du har också sagt att du jobbat hela sommaren men tydligen inte eftersom du varit i Spanien. Vem hinner med flera resor med tanke på vilken tjänst och jobb du har?

Absolut, du kanske behövde vila upp dig, men i rådande pandemi väljer du att åka till Andalusien för ”där är det lägre smittspridning”. Man tror inte man hör rätt över ditt uttalande. Men då kanske alla skulle ta att åka till Andalusien på semester för där är det lägre smittspridning.

Jag lovar dig att du hade mått riktigt bra av att vila upp dig i Västerås och så hade du kunnat beställa mat från våra restauranger för att hjälpa dem att överleva, vilket jag med flera gjort och gör under denna pandemi.

Det handlar inte om att du inte är på plats och att du har en ersättare. Ingen är oumbärlig alla kan ersättas. Men du säger att eftersom du har en ersättare så är det inga problem att du inte befinner dig i Sverige. Problemet är att du tycker att du har mer rätt en någon annan att åka utomlands och inte följa rekommendationerna. Din trovärdighet är på botten.

Det är solidaritet det handlar om under pågående pandemi att vi måste vara solidariska och ta vårt ansvar men det har du som biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och chef för akutsjukvården inte brytt dig om. Du var egoistisk och tyckte att du behövde och var värd att få åka utomlands och inte behövde följa rekommendationerna.

Visst det är inget förbud att åka utomlands, det är en rekommendation, men du har tydligen inte funderat över varför flygbolagen varslat piloter, kabinpersonal, flygtekniker med flera. Jo, det är för att så många valt bort att inte flyga utomlands i dagens läge. Dessa människor har följt rekommendationerna.

De som hade behövt ledigt är de som sliter inom vården.

Jag och flera med mig hade också mått bra av att åka till Andalusien eftersom många också slitit och jobbat under hela pandemin och även under sommaren. Men jag och flera med mig har följt rekommendationerna och valt att stanna hemma i Västerås under rådande läge. För att jag inte vill att vår sjukvård ska belastas och att vi ska komma i ett krisläge där personalen måste välja bort vård för någon medborgare.

De som hade behövt ledigt är de som sliter inom vården. De som inte ens fått fira jul med sina barn för att julsemestern blev indragen eller som inte fick någon sommarsemester med sin familj samt de som fick sin sommarsemester i september. Personalen var så slut så de orkade inte annat en att stanna kvar på hemmaplan.

Ställ din plats till förfogande och ta med de andra inom administrationen, ”höjdarna”, som också under rådande pandemi valt att åka utomlands.

Fördela dina arbetsuppgifter på andra personer och bli mer effektiva inom administrationen. Anställ i stället fler sjuksköterskor/undersköterskor/vårdbiträden för din lön. Nu är det dags för regionen att styra om och ta bort tjänster som är helt onödiga.

Ställ din plats till förfogande!

Pippi Långstrump

Anmäl text- och faktafel