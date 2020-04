Insändare: Stenkumlaskolan är inte i dåligt skick

Anna Lundberg i Liberalerna och även de övriga styrande politiska partierna som S, MP och C i Västerås har vid ett flertal tillfällen påstått att Stenkumlaskolan är i dåligt skick. De har pekat på att taken är dåliga och även att fönster måste bytas. Anders Teljebäck i Socialdemokraterna har också uttalat sig i frågan om just Stenkumlaskolan och även han har pekat på att taken kostar mycket att renovera.

För att få klarhet begärde jag ut samtliga handlingar som finns att tillgå om just skolan. Det som är intressant är att år 1994 så togs beslut om att byta fönster, entrédörrar och att renovera taken. Arbetet var klart och slutbesiktning gjordes 1 september 1999, allt framgår i slutbesiktnings nr 829089 och protokoll D 1424/99.

Jag blir verkligen besviken på hur folkvalda politiker vinklar information fel för att få stöd i sina beslut. Att leka med skattepengar, att skövla en del av Råbyskogen och att komma på idén att riva en skola som inte har de brister som har målats upp. Använd skolan som skola, den är inte i dåligt skick, bevis finns i underlagen som även förvaltningens högskoleutbildade byggnadsingenjörer har tillgång till.

Jag ifrågasätter åter byggnadsingenjörernas kompetens och även att deras arbete måste redovisas för att få klarhet i processen. Var finns byggnadsingenjörernas arbete som ni tagit beslut på? Frågan kvarstår till samtliga styrande politiska partier. De brister ni pekar på är åtgärdade. Är ni verkligen insatta? Gör om gör rätt

Tärningen är kastad

Anmäl text- och faktafel