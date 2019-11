Insändare: Stora krav ställs på socialtjänsten

Vi människor är till naturen konservativa och tycker inte om förändringar. VLT:s nyhet den 19 november om att socialtjänsten måste spara 200 miljoner nästa år innebär en stor förändring för både deras klienter och personal.

Möjligen kan en och annan skattebetalare tycka att det måste finnas ett ledningsproblem när man i år har ett budgetöverskridande på 170 miljoner. Ska det då kallas ett sparande om man nästa år lägger sig ungefär på den budgetnivå man hade tidigare? Skillnaden blir att budgeten måste hållas. Det enda positiva i allt detta är att enligt revisionsfirman kan man uppfylla alla lagar även med 200 miljoner lägre kostnader. Detta förutsätter att lagarnas krav på nya utgifter inte ökar. Våra riksdagsmän har annars haft en tendens att stifta nya lagar om "rättigheter" utan att skicka med pengar till kommunerna.

Det kan inte vara lätt att jobba på socialtjänsten och behöva avvisa klienter som inte uppfyller lagens eller budgetens krav.

Det ställs nu stora krav till personalen som skall uppfylla motstridande krav på kostnadsmedvetenhet och social omtanke. Det blir ett svårt arbete, eller som man säger i näringslivet: Man måste "do more with less."

