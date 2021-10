Insändare: Störande byggjobb, men ingen hjälp

En morgon i början på december 2020 började det som skulle visa sig bli många månaders helvete. Ett avloppsrör från en 5:a hade läckt och skadat en 2:a som låg våningen under. Skadans omfattning var sådan att även 2:an vägg i vägg blev drabbad.

Jag har vardagsrummet vägg i vägg med en av 2:orna. Alla mina berörda grannar evakuerades, men jag blev ensam kvar "på gaveln".

Jag kunde inte lyssna på radio, inte använda mobilen för in- eller utgående samtal och jag kunde inte ta en välbehövlig tupplur på grund av oväsendet.

Jag kunde inte ta mig ut på grund av att mina ben inte bär mig. Jag kunde inte ens ta mig till brevlådan som ligger två meter bort. Jag var helt låst i min lägenhet med andra ord. Byggarbetarna tog på sig sina hörselskydd och hade ingen aning om hur de boende hade det. Efter några månaders inferno vände jag mig till mitt försäkringsbolag, där jag sedan många år varit helförsäkrad. Det blev nobben direkt.

Därefter vände jag mig till styrelsen för min bostadsrättsförening. Någon hjälp fanns inte där heller, trots att jag varit med och betalat vår kollektiva försäkring sedan huset byggdes, 39 år.

Jag har flera svåra sjukdomar, bland annat ledgångsreumatism, cancer och benskörhet. Och nu även sämre hörsel efter denna svåra tid.

Jag har även delvis fått mina möbler förstörda på grund av byggdamm som letat sig in i alla vinklar och vrår. Och fönstren, både på in- och utsidan. Plus fönsterbrädor.

Man får bara hoppas på bättre tider.

Jag har haft besök av många vänner och bekanta som kan vittna om vilket oväsen det har varit under denna långa tid.

85-årig kvinna, vid sina sinnes fulla bruk