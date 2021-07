Insändare: Strikta regler krävs för elsparkförare

Det borde vara enkelt att strama upp elsparkcyklandet. Det är mycket prat om att elsparkcyklarna är en farlig plåga, men fortskaffningsmedlet är ju en tillgång bland annat genom sin tillgänglighet i ögonblicket.

Det förvånar mig, att inte en enda stad har infört mera strikta regler för att strama upp användandet. Olycksrisken, speciellt i kombination med alkohol, minskar man säkert bäst, som nu sker, genom att läkare beskriver hur man ser ut efter att ha kört omkull. Kanske man borde få en varning på mobilen för riskerna när man hyrt cykeln på nätet.

Eftersom varje cykel är indentifierbar på GPS borde det gå att spåra en cykel som anmälts framförd vårdslöst, och den sparkcyklisten borde riskera att svartlistas från framtida cykelhyrning.

Kommunen bör anvisa parkeringsytor samt regler för inom vilka områden och under vilka regler fri parkering gäller.

Det viktiga är, att vårdslöst parkerade cyklar skall samlas upp av kommunen och forslas till en uppsamlingsplats, där de kan hämtas av uthyrningsbolaget mot en bot. Bolaget kan då i sin uthyrningslogg se vem som hyrt cykeln och svartlista vederbörande eller återkräva boten innan den skyldige får nytt förtroende.

En insändare är inte så mycket värd, om den inte ger idéer som inte vem som helst inser. Detta är det specifika bidraget:

Brevbärarna är virituoser på att slingra sig fram med sina elbilar eller cykelväskor fulla av ibland ganska tung post. De måste vara störtilskna på slängda elsparkar. Be dem att rapportera varje slängning till uthyraren med cykelnummer och koordinater per mobilens gps. Uthyraren identifierar den syndande åkaren per uthyrningsjournal. Först förseelse ger en varning. Andra ger att syndaren inte får hyra längre.

Tyvärr kan man inte helt lita till att en god idé hanteras med ansvar. Därför måste regler och böter användas som styrmedel. Vi vill se, att kommunen och uthyrarna agerar. Sprid gärna idén till andra städers gatuchefer som behöver hjälp.

Hans Stackegård