Insändare: Struntar Mimer i underhåll för att kunna lyxrenovera?

Vi har nu hyrt vår lägenhet av Mimer i 3 år. Under denna tid har vi, invändigt, målat tak, bytt golv och tapetserat samtliga rum (som vi betalat).

Problemet är att huset faller sönder utvändigt. Vindskivor, fönsterbleck och gavlar består endast av sprucken och avsaknad färg. Fönstren är i stort behov av att bytas ut/renoveras men detta är framskjutet då det kostade mycket att snöröja vintern 2017/18. Då ska det tilläggas att den totala ytan som snöröjs i vårt område är cirka 25 kvadratmeter.

Vi anmälde dålig ventilation redan när vi flyttade in och man har provat olika nödlösningar. Årets OVK (obligatorisk ventilationskontroll) blev underkänd men vi får ingen information om detta av Mimer. Först när vi efterfrågar åtgärder får vi till svar att Mimer återkommer när de hittat en lösning. Problemet är att det gått flera månader sedan OVK:n genomfördes men Mimer har inte ens varit i lägenheten.

Nu gäller detta inte bara en lägenhet utan 5 stycken där yttre underhållet är kraftigt eftersatt.

Vår kvartersvärd gör dock ett kanonjobb med tanke på vad Mimer låter honom göra.

Vi som bor här misstänker att Mimer struntar i husen tills inget annat återstår än att dom måste totalrenoveras och då får ju vi hyresgäster betala allt med rejäla hyreshöjningar. Mimer vet vem jag är men att få ett svar med åtgärder lär väl dröja ytterligare något år.

Boende i Skultuna

Svar direkt!

Vi underhåller vårat fastighetsbestånd hela tiden och är medvetna om att vissa av våra hus är i behov av renovering. Vi har en renoveringsplan där de hus som behöver renoveras först också ligger först i tidplanen. Utöver detta satsar vi under 2019 cirka 240 miljoner kronor på vårt planerade underhåll, inga av de åtgärderna påverkar hyran. Av dessa används cirka 23 miljoner i just Skultuna. Under nästa år kommer en ännu större del att investeras i Skultuna.

Gällande OVK så är det svårt att ge ett exakt svar på åtgärd när jag inte vet var i Skultuna du bor. Men när vi får OVK-protokollen så tar vi fram förslag på åtgärd utefter dessa, det kan vara allt från en enkel lösning som vi kan genomföra själva till större investeringar som kräver tid och investeringsmedel.

Jag ser gärna att du kontaktar mig direkt så kan du få svar om just ditt hus.

Gustav Hanstad

förvaltningschef Mimer

