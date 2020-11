Insändare: Studenterna är vuxna – måste ta eget ansvar

Kommentar till artikeln "Studenter känner skräck..." i VLT den 12 november, där studenter uttrycker en olust/skräckkänsla över att exempelvis skriva salstentor på Mälardalens Högskola.

Själv arbetade jag som tentavakt under höstens stora tentavecka, vecka 45. Totalt vaktade jag salstentor med mer än 200 studenter under veckan. Antalet studenter per tentasal var betydligt färre än före pandemin och vid samtliga av dessa tentor hade studenterna minst 1 meters avstånd till annan student, oftast betydligt mer.

Under tentorna iakttog jag mindre än tio studenter som använde andningsskydd, ytterst få använde den handsprit som fanns tillgänglig vid samtliga tentor. Trots tentavakternas uppmaningar att använda handspriten.

Jag menar att det är dags för studenterna att inse att är man 20+ är man vuxen och då har man en skyldighet att ta eget ansvar.

Bär ansiktsskydd/ansiktsmask och använd den handsprit som alltid finns tillgänglig innan ni börjar klaga på andra. Eller uttryckt på andra sätt: "Man ska inte kasta sten när man sitter i glashus", "Sopa rent framför egen dörr först", "Begär inte mer av andra än du begär av dig själv".

Lars

