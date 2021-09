Insändare: Svågerpolitiken fortsätter inom VIK Ungdomshockey – två inlägg och ett svar direkt

VIK måste börja rekrytera tränare som inte är föräldratränare från U14. Det är en svågerpolitik som inte har några gränser. Det är många föräldrar som inte vågar ställa sig upp mot tränarna och gör man det då får barnet lida och bli osidosatta.

Tränarna hittar på ursäkter hela tiden när det gäller vissa barn och deras egna är skyddade. Tränarna har en agenda vilka barn man ska satsa på redan i tidig ålder. Man trycker ner dom man inte gillar och skapar frustration hos barnet och kallar det dåligt beteende.

Vissa barn ska alltid överprestera för att få chansen medans tränarbarn kan glida på en räkmacka eller så ska man ingå i den innersta kretsen då får man följa med när det nalkas Elit Cup.

Man ser frustrationen i sonens ögon och tårarna rinner. Jag lider med honom samtidigt ser jag hur sonen knyter näven i fickan och ska visa hur fel dom har haft.

Pappa som tröttnat på svågerpolitiken i VIK

Fortsatt Svågerpolitik

Jag har under flera år följt ungdomshockeyn inom VIK, där svågerpolitik verkar vara en röd tråd under alla år! Där tränarbarn har en massa fördelar och där barn som inte riktigt passar in i tränarnas idé hur en spelare ska vara sorteras ut!

Det selekteras tidigt och spelare som för några år sedan inte höll måttet men som kommit ikapp inte får en chans att ta sig vidare. Utan det verkar vara viktigare att spelaren har rätt namn på ryggen, tränare som gör sig tjenis med elit-tränarna för att grabben ska få vara med när den tiden kommer.

Den taktiken verkar ju fungera då jag både sett och hört hur det pratas mellan föräldrar! Att VIK inte lyssnar på kritiken är sorgligt! Skärpning NU!

UngdomsÅskådare

Föreningen svarar direkt:

Föreningen står förstås inte för att någon ska favoriseras före någon annan. Vi tar också givetvis till oss av kritiken gällande hur det fungerar inom enskilda lag på största allvar och vill förbättra strukturer, processer, stöd och kommunikation inom hela ungdomsföreningen.

Arvoderade tränare i tidigare åldrar är en tänkbar lösning som vi tittar vidare på givet att det finns ekonomiska förutsättningar att genomföra förändringen.

Som ungdomsspelare och/eller förälder är man också alltid välkommen att komma med synpunkter, input och eventuella frågor direkt till oss som är anställda i föreningen så använder vi detta i föreningens ständiga förändrings- och förbättringsarbete.

Att föreningen inte lyssnar på kritiken stämmer inte, utan vi har redan gjort en rad satsningar så som exempelvis samarbetet med Friends och tillsättandet av en ansvarig för CSR & Ungdom i syfte att utveckla verksamheten till det bättre.

Sara Agel

kontorschef Västerås IK