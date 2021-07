Insändare: Svar på felanmälning är inte myndighetsbeslut

Svar till "En skrivelse från kommunen ska undertecknas med namn", VLT den 23 juli.

Britta Wallin är irriterad för att ingen tjänsteperson undertecknar svaret när hon kontaktar teknik- och fastighetsförvaltningen via [email protected], utan det står: "Med vänlig hälsning, teknik- och fastighetsförvaltningen".

Teknik- och fastighetsförvaltningen får in cirka 15 000 ärenden per år som gäller felanmälningar och synpunkter. Tyvärr tvingas vi säga nej till många förslag på grund av andra prioriteringar och brist på pengar. Många invånare accepterar inte ett nej utan vill fortsätta diskussionen för att övertyga den ansvariga handläggaren att just deras ärende är viktigare än alla andras.

Våra resurser räcker inte till för att ha individuella kontakter i den utsträckningen eftersom vi då inte hinner utföra vårt ordinarie arbete. För att kunna svara så snabbt och effektivt som möjligt har vi därför skapat olika svarsgrupper. Grupperna bemannas av många medarbetare så det finns alltid någon på plats under kontorstid som kan svara. Vi är alltså inte lika sårbara som vi skulle vara ifall varje ärende delades ut bland enskilda medarbetare. Eventuella följdfrågor från invånare kan också snabbt besvaras av flera personer.

Jag vill också påpeka att våra svar på felanmälningar och synpunkter inte är myndighetsbeslut. Myndighetsbeslut skrivs alltid under av en tjänsteperson.

Ulf Palm

Informationsansvarig

Teknik- och fastighetsförvaltningen fastighetsförvaltningen