Insändare: Svar till inlägg om importsopor

I insändaren den 9 november levererar skribenten en felaktig och grovt generaliserande bild av den miljötjänst vi tillhandahåller svenska och utländska avfallsbolag. I texten framförs också anklagelser om lögner och brottslighet, korruption. Om insändarskribenten, som han skriver, vet att det begås olagligheter inom Mälarenergis verksamhet ber vi honom att informera oss om det och anmäla det till berörd myndighet.

Vår verksamhet omgärdas av en rad regler, lagar och tillstånd. Tillsynsmyndigheter som t ex Länsstyrelsen och Skatteverket samt revisionsbyråer granskar oss löpande. Om vi inte klarat dessa granskningar skulle vårt tillstånd dragits in. Vi är transparenta med vår verksamhet. Vi tar emot ca 4 000 studiebesök per år, vi rapporterar och publicerar vår hållbarhetsredovisning samt miljörapporter på vår webb-plats som allmänhet och myndigheter har tillgång till.

Vi bjuder härmed in insändarskribenten att besöka oss för framföra sina synpunkter, gärna med fakta som belägger de påståenden som framförs. Då vi inte har något att dölja vill vi också vid ett besök visa hur vi hanterar vår verksamhet och hur vi processar och återvinner energi ur utsorterat avfall. Och berätta varför avfallslämnarna gärna sorterar ur metall och glas ur avfallet, då dessa tunga fraktioner gör det dyrare för dem att lämna avfall.

Magnus Eriksson, värmechef och vvd Mälarenergi AB