Insändare: Svårt hitta teknisk lösning för tillfälliga farthinder

Svar på inlägget "Kommunen leker med liv", VLT den 26 oktober.

Arg förälder har reagerat på att trafiken från Björnövägen leds om via Kaserngatan under ett års tid. Insändarskribenten menar att många redan i dag kör för fort på Kaserngatan och att farthinder bör sättas upp på Kaserngatan under tiden Björnövägen är avstängd. Anledningen till omledningen är att vi bygger en gång- och cykeltunnel under Björnövägen för att förbättra säkerheten för de som ska korsa Björnövägen.

Att bygga gång- och cykeltunneln är ett omfattande och komplicerat arbete eftersom vi behöver flytta ledningar som är nergrävda i Björnövägen. Eftersom vägen grävs av måste vi leda om trafiken och Kaserngatan är den genaste omledningsvägen. Den är dessutom byggd för att klara tung trafik som busstrafik. Under byggtiden går stadsbusslinjerna 2 och 3, längs Kaserngatan. Tyvärr är det svårt att hitta en teknisk lösning för tillfälliga farthinder som fungerar på sträckor med buss i linjetrafik.

Den här typen av omledning kräver att alla trafikantgrupper är extra uppmärksamma och precis som alltid i trafiken är det viktigt att alla trafikanter visar hänsyn.

Ulf Palm

Kommunikationsstrateg

Teknik- och fastighetsförvaltningen

