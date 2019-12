Insändare: Sverige bör satsa på magnettåget

Svar på Rolf Berglunds insändare ”Stoppa planeringen av höghastighetståg”, VLT den 3 december.

1) Underhållet ökar om trafiken blir tätare.

Det gäller för dagens hjul på rälståg vilket gjort att Europeiska tågtillverkare väljer att begränsa topphastigheten till 249 km/h.

Magnettåget har hastighetsoberoende underhållsbehov och en reparatör i Shanghai säger att det räcker med att byta kretskort och batterier.

2) Underhållet måste fungera.

I Shanghai har tåget en tillgänglighet på 99,98 procent och en total daglig försening på sekundnivå. Betydligt mindre komplext underhåll. Banan kan justeras under pågående drift.

3) Hjälpmedel för kvalité på spår och kontaktledning.

Beträffande magnettåget så övervakas varje upphängningspunkt i realtid. Ett av tre pelarstöd kan rasa utan att tågets funktion äventyras. Spår och kontaktledning utgår.

4) Bygga bort problem.

Det är en av vitsarna med magnettåget. Den upphöjda banan är så robust byggt att det klarar yttre påkänningar. Tåget omfamnar banan och het utrustning är placerad i ställverk på marknivå. Reparatör sänks ner till denna via ett bangående dieseldrivet servicefordon. Har klarat tyfonen Matsa á 55 m/s och Shanghais värsta långvariga snöoväder på 50 år. All annan infrastruktur stod still.

Jag förordar absolut magnettåget.

Låghastighetsmagnettåg har gått sedan 2016 i Changsha och Peking utan en enda incident. I början av nästa år introduceras förarlösa magnettåg som är aktuellt för 150 städer och 107 turistdestinationer.

För en låghastighetsbana om 9 kilometer med sex stationer har det nyligen tagits det första spadtaget. Total kostnad inklusive allt 1,4 miljarder per mil.

CRRC världens största tågtillverkare kommer att ta fram en höghastighetsvariant för 600 km/h med sluttestning 2021.

Första spadtaget tas under nästa år för den 100 mil långa sträckan Guangzhou – Wuhan. Projektet har planerats sedan 2015.

Ett antal andra projekt är på gång, bland annat Shanghai – Peking 120 mil som ska vara klart till 2026 eller före det Japanska magnettåget. Restid drygt 2 timmar gentemot flygets 2,5 timmar. Ytterst lämpligt för att komplettera dagens inrikesflyg i Kina såväl som Europaflyget.

Magnetbanorna samlokaliserat med befintliga motorvägs- och riksvägskorridorer kommer att kosta cirka halva kostnaden kontra höghastighetsbanorna.

Främsta vinsten är det minimala underhållet som gentemot 320 km/h HH-tåg i blandad trafik uppgår till endast en tiondel.

Carl-Åke Utterström

