Insändare: Sveriges fotbollsmatch i coronatider

Det är landskamp i fotboll mellan Sverige och Grannlandet. Spelarna är på plats och Förbundskaptenen har lagt upp strategin: ”Tillåt så få bollar som möjligt över sidlinjerna. Vi måste hålla antalet inkast nere. De får inte bli för många. Och hörnor vill vi helst också undvika.”

Det blåses till avspark. Bollen spelas kors och tvärs över planen, både högt och lågt, på ett helt oberäkneligt sätt. Förbundskaptenen iakttar spelet och förundras av vad som händer. Men en bra bit in i matchen konstaterar han nöjt: ”Antalet inkast och hörnor lyckas vi hålla nere – helt i linje med vår strategi.”

Och medierna är inte sena att låta Förbundskaptenen komma till tals: ”Ja, jag anser att vi lyckas med vår strategi.”

Landskampen fortsätter. Men Sverige har snart släppt in bollen flera gånger – över själva mållinjen. Detta som inte fick ske. Tio gånger i själva verket. Sverige ligger nu under med 1–10. Men det är inte Grannlandet som prickat in målen, utan de allra flesta målen är självmål.

Förbundskaptenen tycker att ”det är förskräckligt” – men är inte ett dugg orolig för slutresultatet. Han är övertygad om att resultatet efter andra vågen (förlåt, andra halvlek) ändå kommer att visa att Sverige vinner – eller i alla fall spelar oavgjort.

Massorna framför sina live-streamade bildskärmar håller oreflekterat med sin Förbundskapten. Honom måste de lita på. Om den saken får inget tvivel råda.

Bertil Göransson

