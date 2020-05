Insändare: SVT ljuger inte nödvändigtvis

Kommentar till insändaren Ljuger SVT om antalet döda från Leif Kullberg i VLT 30 april.

Har det aldrig fallit Leif Kullberg in att det kanske är siffrorna från 13 april som är för låga Slutet på perioden fram till 13 april innehöll ju ett antal påskdagar då eftersläpningen i inrapportering var mycket stor. Om man i dag går in i statistiken från Folkhälsomyndigheten ser man att 1 427 personer avlidit fram till 13 april men troligen var endast 1 033 av dessa inrapporterade 14 april. När eftersläpande siffror rapporteras in läggs de i efterhand in på dödsdatumet, inte på rapporteringsdatumet.

För perioden 14 april till och med 23 april så är i dagsläget antal inrapporterade avlidna 822 personer. Totalt fram till 23 april hade 2 249 personer rapporterats avlidna i covid-19.

Så bäste Leif Kullberg, kontrollera aktuell statistik på Folkhälsomyndighetens hemsida innan du anklagar SVT för att ljuga. SVT kan bara meddela de siffror de har tillgång till i sändningsögonblicket. Folkhälsomyndighetens statistik uppdaterats dessutom bara en gång per dygn vid klockan 14.

Torbjörn Einarsson

