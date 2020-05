Insändare: SVT: Vi ljuger inte

Svar på insändaren "Ljuger SVT om antal döda?", 30 april, om SVT och rapporteringen om antalet dödsfall i covid-19

Nej. SVT ljuger självfallet inte om antalet dödsfall kopplade till covid-19. Vi utgår från de siffror som myndigheterna sammanställer och som är de som finns tillgängliga.

Under de här tunga månaderna när coronakrisen har drabbat Sverige har vi alla, även vi i medierna, efterhand förstått mer och mer om hur komplex situationen är. Det gäller även något så brutalt och till synes mätbart som dödstal. SVT rapporterar den statistik som finns tillgänglig varje dag och även hur det ser ut under längre tid. Som vi alla nu hört förekommer en efterrapportering så de faktiska dödssiffrorna per dag kan ses först efter flera dagar. Många experter menar att den sorgliga statistiken över antalet döda ska ses över längre tidsperioder för att vi ska få en uppfattning om smittans spridning och sjuk- och dödstal kopplade till covid-19.

SVT Nyheter arbetar hårt för att den stora publik som varje dag vänder sig till oss ska få bästa möjliga journalistik under coronakrisen.

Michael Kucera,

nyhetschef online SVT Nyheter

