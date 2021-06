Insändare: Syftet är att det ska vara enkelt

Svar på inlägget "Är busspriserna acceptabla?", VLT den 28 maj.

Region Västmanland och länets kommuner prissätter bussbiljetter utifrån zoner. Det är samma pris för en bussbiljett inom en och samma zon vilket innebär att resans längd inte spelar någon roll så länge den pågår inom aktuell zon.

Karbenning ingår i VL:s zon FNS - Fagersta kommun, Skinnskattebergs kommun och Norbergs kommun. En enkelbiljett inom den zonen kostar 46 kronor för vuxna. Det gäller alltså både en kortare resa som till exempel mellan Karbenning och Norberg och en längre resa mellan till exempel Norberg och Skinnskatteberg.

Syftet med zonpriser är att det ska vara enkelt för dig som kund att veta vad biljetten kostar samt att du ska kunna använda dina biljetter inom hela zonen.

Vi har under året avslutat en utredning där vi har gjort en översyn av våra zoner, priser och produkter. Utredningen innebär att vi under 2022 kommer att göra om zonerna så att varje kommun i Västmanland blir en egen zon. Det innebär att Karbenning kommer ingå i zon Norbergs kommun. Exakt vad det innebär för dig kan jag inte säga idag, då priserna i de nya zonerna inte är beslutade ännu, men en mindre zon innebär ofta att kortare resor blir billigare. Vi kommer att informera om detta under hösten så håll gärna koll på vår webb vl.se framöver om du vill veta mer.

Elisabet Wigholm

Tf Marknadschef/Försäljningsstrateg

Kollektivtrafikförvaltningen