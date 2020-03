Insändare: Tar Friskis & Svettis coronaviruset på allvar?

På Friskis Västerås hemsida möts man av rubriken ”Friskis tar coronaviruset på allvar”. Jag menar att det är precis tvärtom.

Jämför med skolan eller föreningslivet. Inga idrottslektioner inomhus. Innebandy- och fotbollsträningar ställs in eller ersätts med utomhusträningar. På Friskis däremot, så kör man fortfarande på, med visserligen halverat deltagarantal på passen, men fortfarande med upp till 60 eller 30 personer i en relativt liten gympasal.

”Om du eller någon i din närhet är smittad ska du stanna hemma…”. Hur många vet att de eller någon i deras närhet är smittad? Jag har själv ingen aning. Inkubationstiden är upp till 14 dagar vilket innebär att jag om jag är smittad men helt utan symptom hinner gå på många pass och därmed också riskerar att smitta väldigt många andra.

Argumentet ”Om du känner dig hängig så håll dig hemma. Då ska du ju ändå inte träna, eller hur?” håller inte riktigt. Att känna sig helt frisk betyder inte att du inte är smittad och därmed riskerar att smitta andra. Hur tänker ni som fortsätter gå på passen? Många pass är nästan lika välbesökta som alltid. Barnen får inte träna men ni vuxna som betalat för era träningskort ska till varje pris dit och riskera både er egen och andras hälsa.

Tips till er: ni kan utan kostnad frysa ert kort under 1 månad. Gör det. Jag har själv gjort valet att inte besöka Friskis just nu. Inte på grund av oro för min egen hälsa utan för att bidra till att begränsa den snabba smittspridning som alla myndigheter just nu varnar för.

Friskismotionär

Anmäl text- och faktafel