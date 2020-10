Insändare: Uppvärmningssystemen är tröga

Intressant fenomen detta med värmen i olika lägenheter där folk stenhårt tror på att det har med att spara pengar att göra. Och det är likadant varje år, folk som gnäller på att värmen inte är igång på den tiden som det passar dem bäst.

I dag består merparten av lägenheterna av någon form av vattenburet system som agerar som någon form av uppvärmning. Merparten av dessa system är tröga system och detta borde vara en standing point varje år vid denna tid, när hösten börjar komma.

När du har skiftande temperaturer utomhus, där det går från +20, som vi haft de senaste dagarna under dagen, ner till under +10 grader på nätterna, dessa system börjar då under natten att producera värme så att säga och skicka det till respektive lägenhet inklusive de andra lägenheterna om du bor i ett stort hus. Sedan kommer morgonen och dagen och då slutar dessa system skicka ut värme när temperaturerna stiger till +11 och uppåt. De få timmarna på natten när det är igång hinner det inte värmas upp så snabbt som folk verkar tro.

Detta är basal kunskap man skulle fått med sig hemifrån.

Keep Calm and put a sweater on

