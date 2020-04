Insändare: Vad är "fackmannamässigt"?

Jag flyttade in i min lägenhet för snart två år sedan. I taket runt hela sovrummet var det tapetklistret, såg inte kul och trevligt ut men det hade tydligen släppts igenom som fackmannamässigt. Jag frågade om det var okej att bara måla över just limmet med vit färg. Fick till svar att det måste vara fackmannamässigt målat annars kan jag bli betalningsskyldig. Så lim runt hela rummet i taket är fackmannamässigt? Och då måste det ju ha varit just då eftersom det inte behövde åtgärdas.

Det är svårt att veta vad man själv kan göra i en lägenhet om det är olika bedömningar på "fackmannamässigt" varje gång någon flyttar ut och någon flyttar in.

Limmet i taket var inte med på besiktningen när den förra hyresgästen flyttade ut så om inte jag hade påmint om det hade jag kunnat bli betalningsskyldig för det när jag en dag flyttar.

Det är väldigt konstigt att Mimers kontroller och de som gör dem får ha så olika åsikter om saker och ting och att det någon annan har gjort och fått igenom kan drabba nästa hyresgäst med stora kostnader.

Trött hyresgäst

